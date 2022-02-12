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Пьяные российские контрактники изрезали ножом сделавших им замечание девушек

В Люберцах задержали пьяных военных, напавших с ножом на россиянок из-за замечания

Фото: Shuttestock

В Подмосковье задержаны двое российский военнослужащих, которые избили и порезали ножом девушек за сделанное им замечание. Об этом в субботу, 12 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По данным издания, 11 февраля две жительницы Люберец вышли из продуктового магазина и столкнулись с пьяными военными. После того, как один упал на лестнице перед подругами, россиянки потребовали от солдат быть осторожнее. Замечание возмутило мужчин. Один из них сначала ударил девушку кулаком в голову, а после принялся бить ножом. Затем досталось и ее подруге.

В ходе непродолжительной борьбы пострадавшим удалось вырваться и сбежать от агрессоров. Прибывшая бригада скорой помощи госпитализировала пострадавших, а наряд полиции задержал дебоширов. Выяснилось, что задержанные являются служащими по контракту в российской армии.

7 июля 2021 года сообщалось, что в Московской области полицейского убили после замечания двум выпившим россиянам.

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Владимир Седов
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