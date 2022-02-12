Путин с Байденом около часа обсуждали ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин около часа обсуждал по телефону с американским коллегой Джо Байденом ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», — заявили в Белом доме.

По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва, предложив провести их в понедельник. В Белом доме попросили назначить разговор на 12 февраля, российская сторона согласилась.

Ранее уточнялось, что политики должны были обсудить наращивание российских войск вокруг Украины. Кроме того, лидеры двух стран говорили о графике предстоящих встреч и переговоров.

