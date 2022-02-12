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Стало известно о планах Блинкена созвониться с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен планирует провести телефонный разговор с главой МИД РФ Лавровым

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 12 февраля, планирует созвониться с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр в Пекине. «Как мы уже говорили, мы находимся в таком положении, когда вторжение может начаться в любой момент. И чтобы было ясно, это относится и к Олимпийским играм», — уточнил он в ходе пресс-конференции в Мельбурне.

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Варвара Кошечкина
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