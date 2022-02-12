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Почти полсотни пассажиров пострадали из-за взрыва автобуса в Китае

В результате взрыва в автобусе в Китае один человек погиб и 42 получили ранения

Фото: Shutterstock

В городе Шэньян (административный центр провинции Ляонин, Северо-Восточный Китай) произошел взрыв в автобусе. В результате происшествия один пассажир погиб и почти полсотни получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Число пострадавших журналистам раскрыли в полиции города.

Отмечается, что взрыв прогремел в 17:52 по местному времени (12:52 мск). Автобус находился на пересечении проспекта Хуанхэ дацзе и улицы Ниншаньлу в районе Хуангу. В этот момент в салоне произошел сильный хлопок, взрывная волна выбила стекла и повредила внешнюю обшивку автобуса. В настоящий момент причина взрыва выясняется, расследованием занимается местная полиция.

На видеозаписи очевидцев запечатлены как минимум двое окровавленных мужчин. «По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, двое получили тяжелые ранения, еще 40 — легкие травмы», — отметили правоохранители, добавив, что пострадавшие госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Ранее в подмосковной Лобне полицейские перекрыли дорогу в аэропорт Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва жилого дома. Речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Ленина. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Подробности на данный момент неизвестны.

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Дарья Кучерявых
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