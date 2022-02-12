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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва жилого дома в Подмосковье

Полиция перекрыла в Лобне дорогу в аэропорт Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В подмосковной Лобне полицейские перекрыли дорогу в аэропорт Шереметьево после сообщения об угрозе взрыва жилого дома. Об этом в субботу, 12 февраля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Речь идет о многоквартирном жилом доме на улице Ленина. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи. Движение автотранспорта было перекрыто.

10 февраля сообщалось, что в ходе спецоперации ФСБ задержала в различных регионах России 14 участников так называемых сваттинговых сообществ. Их участники с конца 2021 года занимались массовой рассылкой сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения и органов власти в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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Владимир Седов
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