ФСБ назвала украинского студента Осипчука виновником лжеминирования школ России

ФСБ назвала организатором и виновником лжеминирования школ и вузов России и соседних стран украинского студента Антона Осипчука. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, обучающийся информационной безопасности в Национальном техническом университете Украины в Киеве студент создал в интернете так называемые сваттинговые сообщества. Их участники с конца 2021 года занимались массовой рассылкой сообщений о минировании объектов образования, здравоохранения и органов власти в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане и на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Целью этих акций была дестабилизация обстановки в России и соседних странах, считает ведомство. В ходе спецоперации ФСБ задержала в различных регионах России 14 пособников украинского студента. Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Розыск остальных участников сообществ продолжается.

5 февраля неизвестные «заминировали» аэропорт Шереметьево. Бомбы якобы находились на четырех рейсах и в терминале аэропорта, но их не оказалось там.