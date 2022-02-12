В РПЦ назвали неожиданную причину бездетности

Митрополит рязанский Марк назвал просмотр телевизора во время еды одной из причин бездетности. Видео, в котором представитель Русской православной церкви (РПЦ) призвал россиян отказаться от совмещения этих двух занятий, опубликовал Telegram-канал URA.RU.

Священнослужитель заявил, что скандальные заголовки в СМИ пугают людей и загоняют в депрессию, после чего рассказал историю из жизни. «Дочь моей знакомой, находясь в браке, не имела детей. Причина оказалась неожиданной. Когда ее отец пришел к одному священнику, он сказал, чтобы дочь, когда ест, меньше смотрела телевизор, тогда у нее будут дети», — отметил митрополит Марк.

По его словам, женщина, смотря телевизор за едой, воспринимала тревожные заголовки, в результате чего у нее возник страх иметь детей. «Она исполнила слова священника, перестала смотреть телевизор и стала счастливой мамой троих детей», — заключил священнослужитель.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион предложил запретить секс-шопы. Он назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом». Митрополит заявил, что церковь выступает против половой распущенности, и в то же время признал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины.