В РПЦ предложили запретить секс-шопы

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион предложил запретить секс-шопы. Его слова из эфира телеканала «Россия 24» приводит «Интерфакс».

Он назвал магазины интимных товаров «узаконенным развратом». «Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и очень однозначной. Мы выступаем против половой распущенности, мы выступаем против разврата в любых его формах», — отметил Иларион.

При этом он признал, что РПЦ не может заставить власти закрыть такие магазины, регулировать вывески и рекламу, и что церковь обычно не спрашивают, когда принимают решения об открытии секс-шопов. Через такие заявления, отметил митрополит, церковь лишь обращается напрямую к своим прихожанам и говорит им о том, что позволительно, а что нет.

В сентябре прошлого года РПЦ запретила священникам освящать секс-шопы, ночные клубы и больницы, где делают аборты. Отмечалось, что церковь освящает помещения и вещи, однако они должны использоваться «во благо», а не быть связаны с грехом.

