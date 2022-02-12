Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России назвали координатора истории о «вторжении» на Украину

Захарова заявила, что история о «вторжении» России на Украину координируется из Вашингтона

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова назвала координатора истории о «вторжении» на Украину. Она рассказала об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, история координируется из Вашингтона, многие СМИ идут ва-банк.

«Медийное сопровождение, я бы сказала, беспрецедентное, потому что засветились все западные ресурсы, которые позиционируют себя как независимые, которые сейчас исключительно только обслуживают эту вот заказную историю из Вашингтона», — уточнила она.

Ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Он предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР назвал провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Путин обсудил с Байденом историю отношений между Россией и США
Путин и Байден не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США
Россиянам запретили въезд на Украину
Байден предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
МИД России заявил о нашпигованной натовским оружием Украине
В МИД России назвали координатора истории о «вторжении» на Украину
«Союзмультфильм» отказался от перезапуска советской классики
В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена
Москва отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.