В МИД России назвали координатора истории о «вторжении» на Украину

Представитель МИД России Мария Захарова назвала координатора истории о «вторжении» на Украину. Она рассказала об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, история координируется из Вашингтона, многие СМИ идут ва-банк.

«Медийное сопровождение, я бы сказала, беспрецедентное, потому что засветились все западные ресурсы, которые позиционируют себя как независимые, которые сейчас исключительно только обслуживают эту вот заказную историю из Вашингтона», — уточнила она.

Ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Он предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».