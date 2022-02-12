На Украине увидели в позе Макрона ожидание гарантий по Донбассу от Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон ждал гарантий по Донбассу от украинского главы Владимира Зеленского во время пресс-конференции после встречи двух лидеров. Такой сигнал увидел экс-депутат Рады Евгений Мураев, заявив об этом в эфире телеканала «Наш».

Как напомнил Мураев, Макрон приехал на Украину с «уникальным предложением», которое могло бы ускорить выполнение Минских соглашений. Но на пресс-конференции президенты об этом не упомянули.

«Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет», — отметил бывший депутат. По его мнению, французский лидер хотел от украинской стороны гарантий того, что конфликт в Донбассе не будет решен военным путем.

Встреча Зеленского и Макрона состоялась 8 февраля в Мариинском дворце в Киеве. По результатам встречи французский лидер сообщил, что глава Украины выразил готовность выполнять Минские соглашения.