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Лидеры западных стран захотели решить кризис на Украине путем дипломатии

США, Евросоюз и НАТО заявили о намерении выйти из кризиса на Украине дипломатическим путем

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Лидеры западных стран заявили, что хотят выйти из кризиса на Украине дипломатическим путем. Об этом намерении сообщили в пресс-службе Белого дома.

Известно, что на трансатлантической видеоконференции между США, Евросоюзом и НАТО также обсуждались последние контакты с Россией. Политики отметили важность скоординированных усилий для сдерживания «российской агрессии» по отношению к Украине. Они допустили введение дополнительных санкций и укрепление восточного фланга НАТО в случае военного вторжения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров может состояться на фоне новых предупреждений о потенциальном конфликте на Украине. В последний раз беседа Байдена и Путина по телефону состоялась в декабре 2021 года.

Марина Совина
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