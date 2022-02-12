Лидеры западных стран захотели решить кризис на Украине путем дипломатии

Лидеры западных стран заявили, что хотят выйти из кризиса на Украине дипломатическим путем. Об этом намерении сообщили в пресс-службе Белого дома.

Известно, что на трансатлантической видеоконференции между США, Евросоюзом и НАТО также обсуждались последние контакты с Россией. Политики отметили важность скоординированных усилий для сдерживания «российской агрессии» по отношению к Украине. Они допустили введение дополнительных санкций и укрепление восточного фланга НАТО в случае военного вторжения.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров может состояться на фоне новых предупреждений о потенциальном конфликте на Украине. В последний раз беседа Байдена и Путина по телефону состоялась в декабре 2021 года.