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В Великобритании заподозрили Россию в краже ДНК британского министра

The Daily Telegraph: Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК во время сдачи ПЦР-теста
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Rob Pinney / Pool / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, сдав ПЦР-тест во время визита в Москву. Такие опасения выразила газета The Daily Telegraph.

Причиной подобных подозрений стали сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от тестирования перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным издания, Трасс усомнилась в правильности своего решения и предположила, что ей нужно было последовать примеру французского лидера.

«Учитывая решение Макрона, надеюсь, наши министры приняли совет от наших спецслужб о том, можно ли это отнести к сфере безопасности», — заявил председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд.

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским коллегой. Макрону предложили выбор, пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние.

Ксения Назарова
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