Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в жилых районах Донбасса

ЛНР сообщила о размещенной Киевом военной техники в Станице Луганская и Макарово

Фото: Reuters

Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 12 февраля, со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщает РИА Новости.

В ЛНР отмечают, что размещение вооружения происходит в нарушение третьего пункта дополнительных мер обеспечения перемирия. Военную технику, в том числе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, заметили на подконтрольной украинским войскам территориях — в поселках Станица Луганская и Макарово.

По данным агентства, на границе с ДНР и ЛНР Украина сосредоточила половину личного состава.

11 февраля сообщалось, что замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о переброске в Донбасс украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Госдеп США приказал дипломатам покинуть Киев
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва жилого дома в Подмосковье
МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину
Зюганов не смог навестить Жириновского в больнице
В профсоюзе мигрантов оценили запрет губернатора на работу для приезжих
Карен Шахназаров начал судиться с дочерью из-за квартиры в Москве
В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в жилых районах Донбасса
Появились новые подробности заседания CAS по делу Валиевой
Россия снимет ограничения на полеты на Кипр
Насильник напал на россиянку на улице накануне ее 50-летия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.