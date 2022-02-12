В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники в жилых районах Донбасса

Киев размещает бронетехнику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в субботу, 12 февраля, со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщает РИА Новости.

В ЛНР отмечают, что размещение вооружения происходит в нарушение третьего пункта дополнительных мер обеспечения перемирия. Военную технику, в том числе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, заметили на подконтрольной украинским войскам территориях — в поселках Станица Луганская и Макарово.

По данным агентства, на границе с ДНР и ЛНР Украина сосредоточила половину личного состава.

11 февраля сообщалось, что замначальника управления Народной милиции (НМ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил о переброске в Донбасс украинского дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300.