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Coca-Cola изменится ради спасения планеты

Coca-Cola обязалась к 2030 году нарастить долю перерабатываемой упаковки до 25 процентов

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola под давлением экологов решил измениться ради спасения планеты от глобального потепления. Считающаяся главным загрязнителем Земли пластиком компания обязалась к 2030 году нарастить долю перерабатываемой упаковки до 25 процентов, пишет Reuters.

К указанному сроку бренд станет производить больше напитков в стеклянных и подлежащих переработке пластиковых бутылках. В 2020 году на долю такой продукции приходилось 16 процентов, а большая часть (90 процентов) многоразовой упаковки была собрана и переработана.

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Однако в Greenpeace раскритиковали Coca-Cola за недостаточно амбициозные цели по борьбе с кризисом пластиковых отходов. Экологи призвали компанию увеличить обязательства и нарастить долю безопасной для планеты упаковки до 50 процентов к 2030 году.

«Впервые крупный бренд берет на себя обязательства по повторному использованию упаковки, и другим брендам давно пора сделать то же самое, чтобы мы могли достичь низкоуглеродной и безотходной экономики, в которой отчаянно нуждаются наша планета, сообщества и климат», — заявил руководитель глобального проекта по пластику в американском отделении Greenpeace.

В декабре 2021 года организация Break Free From Plastic в своем отчете назвала Coca-Cola мировым лидером по загрязнению планеты пластиком. Мусор от продукции компании обнаружили в 51 из 55 стран. Специалисты спрогнозировали, что производство вредного пластика может удвоиться к 2030 году и утроиться к 2050-му. Корпорации утверждают, что стремятся решить проблему загрязнения пластиком, но вместо этого продолжают выбрасывать тонны упаковок.

В январе 2022 года Coca-Cola, Nestle, Unilever и другие международные бренды подписали совместное заявление, в котором призвали сократить производство пластика в мире ради предотвращения катастрофических последствий кризиса отходов. Конкретные меры решения проблемы обсудят на Ассамблее ООН по окружающей среде, которая пройдет в феврале и марте 2022 года.

Анна Аверьянова
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