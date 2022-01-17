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Среда обитания

Coca-Сola и Nestle объединились для борьбы с глобальной проблемой

Reuters: Сoca-Cola, Nestle и другие крупные бренды требуют сократить производство пластика

Фото: Globallookpress.com

Coca-Cola, Nestle, Unilever и другие крупные международные бренды объединились для борьбы с глобальной проблемой. Более 70 компаний призвали сократить производство пластика в мире ради защиты планеты от катастрофических последствий климатического кризиса, пишет Reuters.

Подписавшие совместное заявление встретятся на Ассамблее ООН по окружающей среде, которая пройдет в феврале и марте 2022 года. На конференции представители брендов должны обсудить способы избавления от губительных для дикой природы пластиковых отходов, которые веками остаются на свалках и загрязняют океаны.

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Однако пока не известно, какую именно меру примут компании — будет ли это новое соглашение по переработке и утилизации мусора или такой серьезный шаг, как ограничение по производству товаров из первичного пластика. Эксперты предполагают, что последний способ борьбы с опасными для планеты отходами встретит сопротивление со стороны нефтяных и химических гигантов, а также крупных стран-производителей вроде США.

Согласно прогнозам, производство пластика удвоится в ближайшие 20 лет и станет ключевым источником доходов для крупных энергетических компаний, так как спрос на ископаемое топливо снизится на фоне развития возобновляемых источников энергии и электрического транспорта. Такая тенденция может стать губительной для планеты. По данным ООН, лишь десять процентов произведенных в мире пластиковых отходов подвергаются повторному использованию — остальную массу сжигают или оставляют гнить на полигонах.

Ранее специалисты предположили, что решить проблему получится не с помощью переработки, а за счет радикальных изменений в производственной системе. Для этого предприятиям необходимо сократить объемы выпуска одноразовых товаров и сделать упор на многоразовое использование — создавать упаковку, которая подразумевает повторное наполнение продуктом.

Анна Аверьянова
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