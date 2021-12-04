Пользу переработки мусора для спасения планеты поставили под сомнение

Переработка отходов не станет спасением человечества от надвигающегося глобального кризиса пластикового мусора. В пользе сортировки для планеты усомнились опрошенные Reuters эксперты.

Компания Circulate Capital инвестирует в инициативы по сокращению объема отходов в развивающихся странах. Ее глава Роб Каплан считает, что избавить планету от гор мусора помогут радикальные изменения в производственной системе. Для этого предприятиям необходимо сократить объемы выпуска одноразовых товаров и сделать упор на многоразовое использование — создавать упаковку, которая подразумевает повторное наполнение продуктом.

По данным ООН, ежегодно на свалки во всем мире попадает около 300 миллионов тонн пластиковых отходов, и лишь десять процентов из них подвергаются повторному использованию — остальную массу сжигают или оставляют гнить на полигонах. По оценкам специалистов, столь маленькая доля правильно утилизированного мусора связана со слишком дорогим оборудованием для сортировки и переработки отходов.

Отсутствие развитой системы утилизации мусора заставляет крупных производителей товаров, таких как Unilever, Coca-Cola и Nestle, инвестировать в проекты по выработке энергии из отходов, однако такие предприятия ухудшают качество воздуха и подрывают усилия по предотвращению глобального потепления.

По прогнозам аналитиков компании Break Free from Plastic, к 2040 году в мире будут производить вдвое больше пластмассы, и текущим мощностям по переработке будет еще сложнее справиться с таким объемом. Решение проблемы глава фирмы Вон Эрнандес видит в ограничении выпуска товаров из первичного пластика. Повлиять на будущее планеты могут и обычные потребители — они должны потребовать от производителей раскрыть данные об углеродном следе и загрязнении планеты пластиком, а также призвать к ответственному обращению с отходами.

Колоссальный вред пластика из нефтепродуктов для окружающей среды вынуждает ученых искать ему органические альтернативы. В конце ноября стало известно, что ученые из Испании создали биоматериал для упаковки из кожуры томатов, шведские исследователи произвели аналог пластмассы из дерева, а китайские биологи — из спермы лосося.