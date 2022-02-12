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Власти Петербурга заявили о преодолении пика пятой волны коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили о преодолении пика пятой волны COVID-19

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

По его словам, переболевшие врачи возвращаются к работе, а сообщения о многочасовых очередях и списках на прием к специалистам не нашли подтверждения.

Лисовец добавил, что принимать пациентов в поликлиниках помогают более тысячи студентов медицинских вузов и ординаторов, 900 студентов средних учебных заведений, почти 500 врачей из других медицинских учреждений, а также более 300 волонтеров.

Председатель ведомства добавил, что в Петербурге перестает расти число заболевших. В настоящее время коронавирусной инфекцией заражены около 287 тысяч человек. «Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», — сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Москве и Санкт-Петербурге на омикрон-штамм коронавируса приходится около 80 процентов инфицированных. Она добавила, что в столице бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят 40 процентов заболевших.

Марина Совина
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