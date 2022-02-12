В Британии объяснили успехи Путина

Британский журнал The Spectator объяснил успехи президента России Владимира Путина на международной арене.

В материале под названием «Почему Путин побеждает» утверждается, что российский лидер изобличил Запад как теоретическое построение и пережиток истории. Авторы статьи объяснили, что теперь на месте единого Запада стоят отдельные европейские и североамериканские страны, с которыми Россия обладает разным уровнем экономического и политического взаимодействия.

В качестве примера издание приводит ситуацию на Украине, когда «Путин доказал, что ни одна западная страна не горит желанием отвечать военными действиями на вопиющую угрозу суверенному государству». Кроме того, спорящие между собой правительства не могут прийти к единому мнению и согласию по вопросу санкций и взаимодействия с Москвой, что играет последней только на руку. Путин же пользуется двумя главными силами — армией и собственными дипломатическими навыками.

В январе обозреватель американского издания The Wall Street Journal Уолтер Мид написал, что действия Путина показали несостоятельность западных политиков и дипломатов. По его словам, российский лидер восстанавливает СССР под носом у беспомощного Запада, который «заблудился в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности».

Журналист выразил мнение, что именно Путин на постсоветском пространстве решает, «кому править, а кому лить слезы». «До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов за наш счет», — добавил в заключение Мид.