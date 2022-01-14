Запад обвинили в несостоятельности на фоне действий Путина

Действия российского президента Владимира Путина показали несостоятельность западных политиков и дипломатов. Об этом написал обозреватель американского издания The Wall Street Journal Уолтер Мид.

По его словам, Путин восстанавливает СССР, под носом у беспомощного Запада, который «заблудился в нарциссическом тумане напыщенности и помпезности». Журналист выразил мнение, что именно российский президент на постсоветском пространстве решает «кому править, а кому лить слезы».

«Убежденные в том, что в наш просвещенный постисторический век старые правила силовой политики применять нельзя, европейцы болтали о мягкой силе, в результате чего лишь оказались "не у дел" при проведении ключевых переговоров между США и Россией по Украине», — отметил Мид.

По словам Мида, американцы, в свою очередь, «с энтузиазмом взяли на вооружение политику грубой и подлой поляризации», пока Россия и Китай становились агрессивнее и увереннее в себе. Обозреватель отметил, что Путину сейчас нечего бояться, потому что Запад зависит от российских нефти и газа и не может договориться по поводу антироссийских санкций.

«До тех пор, пока западные лидеры не выйдут из тумана постисторических иллюзий и не восстановят утраченное искусство эффективной внешней политики, он будет и дальше добиваться успехов за наш счет», — добавил в заключение Мид.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не сможет защитить Украину в случае эскалации. Он отметил, что НАТО готово поддержать Украину, однако обязательства альянса, касающиеся защиты союзников, относятся только к странам-участницам.