В НАТО заявили о невозможности защитить Украину в случае эскалации

НАТО готово поддержать Украину, однако обязательства альянса, касающиеся защиты союзников, относятся только к странам-участницам. О невозможности защитить Украину в случае эскалации конфликта в интервью итальянской газете La Repubblica заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, альянс уже помогает Киеву с фундаментальным правом на самооборону. «Мы оказываем поддержку — в частности, США, Великобритания и Турция — в предоставлении снаряжения и подготовке. Но Киев — не союзник НАТО. Обязательство защищать всех союзников действует только для союзников», — подчеркнул генсек.

Столтенберг ушел от ответа на вопрос, будет ли НАТО вынуждена «начать войну в Восточной Европе» в случае эскалации, заявив, что подобный сценарий станет стратегической ошибкой России, за которой последуют серьезные экономические санкции.

Глава альянса также обратил внимание на то, что в процессе вступления Украины в НАТО нет определенной даты. «Понятно, что мы открыты. В 2008 году мы определили, что Украина и Грузия станут членами (НАТО), но не определили время», — отметил он.

Столтенберг указал, что российская сторона хочет навязать соглашение, предотвращающее расширение НАТО. «Это было бы нарушением наших принципов самоопределения народов. Украинцы, финны или шведы должны иметь право решать для себя, присоединяться ли и когда. Россия не может вмешиваться. Они хотят восстановить своего рода влияние, которое остается за великими державами. Но это не та Европа, в которой я хотел бы жить. Европейские государства свободны и независимы», — заключил генсек.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил об отказе НАТО обсуждать основные требования России. По его словам, США и альянс не хотят отказываться от дальнейшего расширения объединения на Восток. Рябков отметил, что стороны готовы обсуждать только вторичные требования, которые не смогут коренным образом поменять отношения Запада и России и изменить статус-кво.