В России раскрыли подробности разговора Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден говорили по телефону более часа. Подробности разговора раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно», — отметил он.

Также глава Белого дома упомянул возможные антироссийские санкции в условиях напряженной ситуации вокруг Украины, однако акцента на этом вопросе не было.

По его словам, Соединенные Штаты запросили телефонный разговор с Путиным, ссылаясь на вероятность вторжения России на Украину.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома отказался ответить журналистам на один вопрос о телефонном разговоре Путина с Байденом. Так, представитель не сообщил, обсуждался ли инцидент с подводной лодкой ВМС США типа Virginia в российских водах в беседе между президентами.

