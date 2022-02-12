В США отказались ответить журналистам на вопрос о разговоре Путина и Байдена

Высокопоставленный представитель Белого дома отказался ответить журналистам на один вопрос о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, представитель не сообщил, обсуждался ли инцидент с подводной лодкой ВМС США типа Virginia в российских водах в беседе между президентами.

«У меня нет информации, которую я мог бы вам предоставить», — сказал он, посоветовав обращаться в Пентагон.

При этом в Пентагоне ранее сообщили, что в курсе инцидента, однако в настоящий момент не может подтвердить никаких деталей.

Ранее 12 февраля российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации. Перед этим Минобороны сообщило, что в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.