Пентагон прокомментировал инцидент с американской подлодкой у Курил
Пентагон заявил, что в курсе ситуации с американской лодкой у Курильских островов
Пентагон в курсе инцидента с подводной лодкой ВМС США типа Virginia у Курильских островов, однако в настоящий момент не может подтвердить никаких деталей. Об этом заявили в американском военном ведомстве, сообщает ТАСС.
«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — говорится в заявлении.
Российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации.
Ранее Минобороны сообщило, что в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.