Пентагон прокомментировал инцидент с американской подлодкой у Курил

Пентагон в курсе инцидента с подводной лодкой ВМС США типа Virginia у Курильских островов, однако в настоящий момент не может подтвердить никаких деталей. Об этом заявили в американском военном ведомстве, сообщает ТАСС.

«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — говорится в заявлении.

Российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить подобные ситуации.

Ранее Минобороны сообщило, что в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Ее заметили в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.