Военному атташе США в России вручили ноту протеста из-за инцидента с подлодкой

Российские военные вручили военному атташе США ноту протеста и заявили о необходимости исключить ситуации, подобные инциденту с американской подлодкой в российских территориальных вода в районе Курил. Об этом сообщили в Минобороны, передает «Интерфакс».

«Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права», — говорится в сообщении. Военные также заявили, что действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности России.

«Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», — отметили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Она была обнаружена в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп.