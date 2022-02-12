Минобороны России раскрыло детали инцидента с подлодкой США у Курил

Министерство обороны России сообщило, что 12 февраля в территориальных водах России была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia, передает РИА Новости.

Она была обнаружена в районе проведения учений Тихоокеанского флота у курильского острова Уруп. Экипажу на русском и английским было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!».

Однако американская подлодка проигнорировала требование, раскрыло детали инцидента Минобороны. В соответствии с руководящими документами по подводной защите границы экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». Американская подлодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и ушла с максимальной скоростью.

Ранее 12 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.