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Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Остином

Фото: Reuters

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Отмечается, что разговор состоялся в субботу, 12 февраля. «Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Представители двух стран обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и ключевых событий в мировой повестке.

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Варвара Кошечкина
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