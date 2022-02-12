Шойгу провел переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Отмечается, что разговор состоялся в субботу, 12 февраля. «Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Представители двух стран обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений и ключевых событий в мировой повестке.