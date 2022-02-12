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МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину

МИД Германии призвал граждан покинуть Украину, если их пребывание там необязательно

Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Германии обратилось к своим гражданам с требованием покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве призвали соотечественников выехать из страны в «кратчайшие сроки».

Ранее МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок на Украину. Тех, кто уже там, настоятельно попросили покинуть страну.

До этого Норвегия, Латвия, Нидерланды, Япония, Австралия и Новая Зеландия призвали своих граждан вернуться с Украины из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью.

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Варвара Кошечкина
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