МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Германии обратилось к своим гражданам с требованием покинуть Украину, если их пребывание там необязательно. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве призвали соотечественников выехать из страны в «кратчайшие сроки».

Ранее МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам отказаться от поездок на Украину. Тех, кто уже там, настоятельно попросили покинуть страну.

До этого Норвегия, Латвия, Нидерланды, Япония, Австралия и Новая Зеландия призвали своих граждан вернуться с Украины из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью.