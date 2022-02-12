МИД Бельгии призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Бельгии рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок на Украину. Тех, кто уже там, МИД настоятельно призывает покинуть страну. Соответствующее сообщение в субботу, 12 февраля, было опубликовано сайте ведомства.

Представители МИД предупредили, что не могут обещать эвакуацию в случае обострения обстановки на территории Украины. «Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что с ноября прошлого года на границах Украины с Россией и Белоруссией нарастает напряженность. «Ситуация крайне непредсказуемая, и мы рекомендуем быть в курсе обстановки на местах», — добавили в пресс-службе МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в случае внезапного ухудшения ситуации могут быть нарушены работа аэропортов, а также связь, включая телефонную и интернет. В связи с этим гражданам Бельгии рекомендуется покинуть страну сейчас, «пока это еще возможно».

Ранее власти Австралии призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что в восточноевропейской стране сложилась «очень опасная ситуация». При этом, добавил он, его призыв является лишь советом и решение должны принимать сами австралийцы. Аналогичную рекомендацию озвучили власти Новой Зеландии.

До этого Норвегия, Латвия и Нидерланды призвали своих граждан вернуться с Украины из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии.