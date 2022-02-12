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Австралия и Новая Зеландия дали рекомендации своим гражданам на Украине

Власти Австралии и Новой Зеландии призвали граждан покинуть Украину

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Австралии призвали своих граждан покинуть территорию Украины. Обращение премьер-министра страны Скотта Моррисона опубликовал портал news.com.au

Политик отметил, что в восточноевропейской стране сложилась «очень опасная ситуация», и в целях собственной безопасности гражданам следует постараться покинуть Украину. При этом, добавил он, его призыв является лишь советом, и решение должны принимать сами австралийцы.

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В коммюнике министерства иностранных дел Новой Зеландии сообщается, что гражданам рекомендовано «незамедлительно» покинуть Украину. Сделать это следует, пока еще «имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой». В дипведомстве предупредили, что возможности страны по предоставлению консульской помощи на Украине ограничены из-за отсутствия в Киеве диппредставительства.

Ранее Норвегия, Латвия и Нидерланды призвали своих граждан вернуться с Украины из-за «серьезной и непредсказуемой» ситуации с безопасностью. Соответствующий призыв к согражданам направили и власти Японии. Рекомендацию не посещать Украину «из-за возросшей угрозы российских военных действий и COVID-19» также издал Госдепартамент США. Южная Корея и вовсе запретила своим гражданам поездки в эту страну с 13 февраля. Кроме того, Министерство иностранных дел Израиля намерено эвакуировать семьи дипломатов из Украины. МИД Британии также заявил о вывозе послов и призвал граждан воздержаться от поездок на Украину.

Марина Совина
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