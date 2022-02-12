Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США предложили ввести санкции против Минска за содействие России

Сенатор Лэнкфорд предложил санкции против Минска за поддержку «агрессии» России к Украине

Фото: РИА Новости

Сенатор США от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд предложил ввести санкции против Минска за содействие России. Об этом сообщается на его сайте.

Лэнкфорд заявил, что законопроект направлен на то, чтобы остановить Белоруссию от поддержки «российской агрессии» и удержать ее от разрешения использовать территорию страны для вторжения войск России на Украину. Согласно инициативе, Вашингтон должен вводить одинаковые меры реагирования как на РФ, так и на любую другую страну, которая будет оказывать ей помощь «в нарушении территориальной целостности Украины».

Ранее американские власти утверждали, что Россия якобы может атаковать Украину с территории Белоруссии. Западные лидеры были обеспокоены совместными учениями двух стран. В Госдепартаменте США также заявили, что проект обновленной Конституции Белоруссии также может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил РФ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России заявили о необходимой англосаксам войне
Сербия начала закупать продовольствие и нефтепродукты из-за Украины
В США предложили ввести санкции против Минска за содействие России
Политолог рассказал о стратегическом плане НАТО на востоке Европы
Дима Билан вспомнил о совместной работе с актрисой Евгенией Брик
Тимошенко назвала причину эскалации у границ Украины
Лидеры западных стран захотели решить кризис на Украине путем дипломатии
Президент Туркмении рассказал о принятии «непростого решения о себе»
Кайли Дженнер рассекретила имя второго ребенка
В Британии объяснили успехи Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.