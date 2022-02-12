Моргенштерн отреагировал на предложение стать политиком

Рэпер Моргенштерн отшутился в ответ на предложение замглавы регионального отделения «Яблока» в Москве Кирилла Гончарова вступить в партию и выдвинуться на муниципальных выборах в 2022 году. Свою реакцию он опубликовал в Instagram

«Я думал, в [американскую корпорацию] Apple зовут», — написал исполнитель в социальной сети.

О том, что Гончаров пригласил Моргенштерна вступить в партию, стало известно 9 февраля. Он подчеркнул, что исполнитель имеет демократический взгляд на будущее страны и способен стать хорошим политиком.

Ранее Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки. Эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета обнаружили, что по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю.