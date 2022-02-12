Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Психолог заявил о всплеске обращений россиян после Нового года

Психолог Кичаев отметил «всплеск обращений» пациентов после новогодних праздников

Фото: Unsplash

Россияне чаще стали обращаться к психологам после Нового года. О всплеске обращений в зимний период рассказал психолог и коуч Александр Кичаев, сообщает RT.

«Когда человек отметил Новый год в одиночестве или с теми, с кем не хотелось. Допустим, родственники, с которыми не очень интересно, не было ощущения праздника (особенно это свойственно женщинам), то тогда приходят с запросом: "Почему я одинок? Почему я несчастен? Как мне стать счастливым и найти себя?"», — заявил специалист.

Он объяснил, что пандемия COVID-19 нарушила традиционные алгоритмы обращений пациентов. Теперь люди не идут с депрессией к специалисту осенью из-за смены времен года. Из-за перехода на удаленный режим работы для многих пациентов все «зимой и летом одним цветом», сказал Кичаев.

Ранее психолог Варвара Моросанова заявила о появлении новой пандемии из-за COVID-19. По ее словам, у людей развилась психологическая неопределенность — она вызывает не менее тяжелые последствия, подчеркнула врач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с Валиевой
Зюганов рассказал о своем самочувствии
Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников
Психолог заявил о всплеске обращений россиян после Нового года
Жена убитого мигрантом россиянина раскрыла подробности преступления
Стало известно о планах Блинкена созвониться с Лавровым
Россиянка изрезала пятилетнего сына ножом
Федерация фигурного катания России выступила с заявлением по делу Валиевой
В Госдуме предложили новый метод борьбы с курением
Песков назвал революционной Мюнхенскую речь Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.