Психолог заявил о всплеске обращений россиян после Нового года

Россияне чаще стали обращаться к психологам после Нового года. О всплеске обращений в зимний период рассказал психолог и коуч Александр Кичаев, сообщает RT.

«Когда человек отметил Новый год в одиночестве или с теми, с кем не хотелось. Допустим, родственники, с которыми не очень интересно, не было ощущения праздника (особенно это свойственно женщинам), то тогда приходят с запросом: "Почему я одинок? Почему я несчастен? Как мне стать счастливым и найти себя?"», — заявил специалист.

Он объяснил, что пандемия COVID-19 нарушила традиционные алгоритмы обращений пациентов. Теперь люди не идут с депрессией к специалисту осенью из-за смены времен года. Из-за перехода на удаленный режим работы для многих пациентов все «зимой и летом одним цветом», сказал Кичаев.

Ранее психолог Варвара Моросанова заявила о появлении новой пандемии из-за COVID-19. По ее словам, у людей развилась психологическая неопределенность — она вызывает не менее тяжелые последствия, подчеркнула врач.