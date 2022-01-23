Психологи рассказали о появлении новой пандемии из-за COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции стала причиной появления пандемии психологической неопределенности, сообщила заведующая лабораторией психологии и саморегуляции Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук Варвара Моросанова в беседе с «Известиями».

По ее словам, новая пандемия вызывает не менее тяжелые последствия, чем COVID-19. Она пояснила, что проблема при резком повышении неопределенности заключается в том, что она вызывает у большинства людей стресс, который при высоких степенях может переходить в клинические синдромы.

Психолог, психотерапевт, директор Центра психологического консультирования НИУ ВШЭ Ирина Макарова в свою очередь подчеркнула, что все происходящее в рамках пандемии, включая риск собственного заболевания COVID-19 и заражения близких, можно обозначить как большой и длительный стресс. Она отметила, что это сказывается на эмоциональном и психическом состоянии.

По словам специалиста, находясь в таком состоянии длительное время, человек переходит в следующую фазу — дистресс. «И тогда что-то начинает происходить с психикой. Для кого-то это может быть зоной возникновения и развития психических расстройств, для кого-то это может быть зоной, в которой развивается не расстройство, но особенные психические состояния — тревожности, повышенной депрессивности, усталости и так далее», — сказала она.

Ранее врачи назвали опасные последствия коронавируса для психики. По словам генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Зураба Кекелидзе, после болезни у пациентов появляется раздражительность и вспыльчивость. Психиатр Ольга Бухановская отметила, что также у пациентов могут начаться шизофренические психозы и биполярные аффективные расстройства.