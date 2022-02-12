Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Россиянам запретили въезд на Украину

«Страна.ua» пишет, что Украина запретила россиянам въезд на свою территорию

Фото: Сергей Венявский / «Коммерсантъ»

Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на сегодняшний приказ начальства, который поступил около 13:00.

В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. На своей странице в Facebook он заявил, что ему «очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами»

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР назвал провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
Канада приостановила работу посольства на Украине
Экс-солистка «Ленинграда» назвала отличие петербуржцев от москвичей
Захарова заявила об угрозе санкций Запада
Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады за финансовую помощь Украине
Путин обсудил с Байденом историю отношений между Россией и США
Путин и Байден не затрагивали тему инцидента с подлодкой ВМС США
Россиянам запретили въезд на Украину
Байден предупредил Путина о последствиях вторжения на Украину
МИД России заявил о нашпигованной натовским оружием Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.