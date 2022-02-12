Россиянам запретили въезд на Украину

Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях.

Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на сегодняшний приказ начальства, который поступил около 13:00.

В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. На своей странице в Facebook он заявил, что ему «очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами»