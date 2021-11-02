На Украине призвали Зеленского запретить россиянам въезд в страну

Бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. Обращение опубликовано на сайте представительства главы государства.

«Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как [президент Украины Владимир] Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами», — написал Стерненко на своей странице в Facebook и попросил поддержать его.

В настоящий момент петицию подписали свыше 1900 человек. Если обращение соберет 25 тысяч подписей, его должен будет рассмотреть глава государства.

В мае Стерненко объявил награду за информацию о местонахождении российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) после того, как он был замечен в Киеве. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила исполнителю въезд на территорию страны из-за концертов в Крыму.