На Украине совладелец кафе отказался говорить на «мове» и вызвал скандал

В Харькове совладелец одного из кафе отказался говорить с посетителем на украинском языке и вызвал скандал. Об этом местный радикальный активист Сергей Стерненко рассказал на своем YouTube-канале.
Предположительно, языковой конфликт произошел в кафе «7чбрк». Посетитель по имени Владислав потребовал от совладельца и работника кафе Александра обслуживать его на «мове», однако тот отказался. «Мой лексикон на украинском ниже, чем на русском. По-русски мне общаться удобнее. Я вырос в русскоязычной среде. Мне неудобно. Я не хочу проводить насилие над собой. Я лучше буду [говорить] на английском», — объяснил свою позицию бизнесмен.
Требование говорить на единственном государственном языке он оценил как «свое личное оскорбление» и назвал сторонников тотальной украинизации «рагулями». По его мнению, они используют «совковые, просто махровые» методы навязывания людям идеологии. «Я знаю, о чем говорю, я немножко пожил в цивилизованной стране. Далеко, за тысячи километров отсюда... А у нас это долбаный колхоз, конченый совок в худшем его проявлении», — заявил Александр.
Ранее в украинском городе Хмельницкий произошел скандал с участием сотрудника полиции, который отказался выполнять требование местной жительницы и общаться с ней на украинском языке. В ответ она упрекнула его в использовании «языка агрессора».
В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему, «мова» стала обязательной для органов госвласти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.