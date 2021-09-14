На Украине полицейский отказался говорить на украинском языке

В Хмельницком полицейский отказался разговаривать с гражданами на украинском языке

На Украине в городе Хмельницкий произошел скандал с участием сотрудника полиции, который отказался разговаривать с гражданами на украинском языке. Об этом сообщает «24 канал».

Местная жительница потребовала от полицейского соблюдать языковое законодательство и разговаривать с ней исключительно по-украински. Он принципиально отказался выполнять ее требование и продолжил обращаться к ней на русском.

В ответ украинка начала говорить, что «не понимает язык агрессора», и поправлять правоохранителя после каждой сказанной им фразы, переводя ее на украинский язык.

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Присутствующие на месте коллеги полицейского попытались защитить своего сослуживца. Они стали утверждать, что в соответствии с украинскими законами силовики имеют право общаться с гражданами на русском.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно нему, «мова» стала обязательной для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

В июле 2021 года Конституционный суд Украины признал соответствующие нормы законодательства правомерными и обязал владеть украинским языком всех граждан страны. В это же время профильный комитет Рады отклонил смягчающие закон поправки, которые предполагали отмену штрафов за его нарушение и возвращение русскоязычного образования.