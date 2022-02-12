Венгрия назвала санкции ЕС в отношении России стратегической ошибкой

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику в отношении России стратегической ошибкой Европейского союза. Об этом он заявил в своей ежегодной речи, трансляция которой велась на YouTube.

По его словам, санкции против Москвы являются тупиком. «Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка», — отметил он.

Политик подчеркнул, что Будапешт не способен изменить направление внешней политики ЕС, и в связи с этим разработал и использует венгерскую модель.

«Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно», — сказал он.

Ранее в Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что организация продвинулась в этом вопросе. Он добавил, что Европа обсуждает меры экспортного контроля, обладающие долгосрочным эффектом.

