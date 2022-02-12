Путин обсудил с Байденом историю отношений между Россией и США

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом обсудил историю отношений между РФ и США. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Владимир Владимирович прошелся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией – что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации», — сказал Ушаков.

Путин напомнил о том, что в годы холодной войны СССР и США были «стопроцентно противниками», отметил помощник главы государства.

«А, например, в 1990-е годы мы были вроде бы друзьями. Но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России», — подчеркнул Ушаков. Он добавил, что именно тогда началось практическое расширение сферы деятельности НАТО, были приняты новые члены, и альянс приблизился к границам России.

Ранее стало известно, что Путин и Байден обсудили по телефону ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва.