МИД России заявил о нашпигованной натовским оружием Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова сообщила, что Украина нашпигована натовским оружием, а присутствие западных советников увеличилось кратно. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Украина нашпигована натовским оружием, а присутствие западных советников, за последнее время, увеличилось кратно», — заявила Захарова.

Ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Он предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

