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В США охарактеризовали беседу Путина и Байдена

Представитель США назвал беседу Путина и Байдена профессиональной и содержательной

Фото: The White House / Reuters

Власти США назвали состоявшуюся телефонную беседу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена профессиональной и содержательной. Так ее охарактеризовал представитель администрации США высокого ранга в ходе спецбрифинга для журналистов. Об этом пишет ТАСС.

«Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа», — рассказал чиновник.

При этом отмечается, что принципиальных изменений в динамике, имевшей место в последние несколько недель, в ходе беседы не наблюдалось.

Ранее стало известно, что Путин и Байден обсудили по телефону ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва, предложив провести их в понедельник. В Белом доме попросили назначить разговор на 12 февраля, российская сторона согласилась.

Марина Совина
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