В Германии назвали ключ к разрешению разногласий между НАТО и Россией

Ключом к решению разногласий между НАТО и Россией дипломатическим путем является полная реализация минских соглашений. Такое мнение выразил бывший министр обороны Германии, юрист и менеджер Франц Йозеф Юнг, передает РИА Новости.

Он отметил решающую роль «нормандского формата» и подчеркнул, что минские соглашения должны выполняться как со стороны России, так и со стороны Украины. И когда они будут реализованы, тогда «дипломатические усилия закончатся». «Когда это произойдет, я уверен, мы придем к мирному и разумному решению», — заявил экс-министр обороны ФРГ.

Помимо этого Франц Йозеф Юнг подчеркнул, что НАТО является исключительно оборонительным, а не атакующим союзом. По его мнению, стороны смогут прийти к разумному решению, которое позволит России не чувствовать угрозу.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в «нормандском» формате в Берлине назвал условие прогресса в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет. Представитель российской делегации отметил, что движение вперед достижимо только при единой позиции всех участников — России, Германии, Украины и Франции. Он подчеркнул, что все значимые вопросы должны решаться в минском переговорном процессе, в Трехсторонней контактной группе при участии Украины и Донбасса.

