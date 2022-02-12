В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена

В Кремле рассказали о договоренности президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Помощник главы российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты договорились о продолжении контактов РФ и США, передает ТАСС.

«Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях по всем затронутым сегодня в телефонном разговоре вопросам», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что договоренность достигнута с учетом пожелания Байдена. По словам Ушакова, американский президент хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин около часа обсуждал по телефону с американским коллегой Джо Байденом ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. По данным Reuters, инициатором переговоров выступила Москва.