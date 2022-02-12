Возле курильских островов засекли американскую подводную лодку

Российские военные засекли американскую подводную лодку возле курильского острова Уруп. Об этом в субботу, 12 февраля, со ссылкой на Минобороны РФ, сообщает РИА Новости

По данным российских военных, подлодка США относится к типу «Вирджиния». Американская субмарина сначала проигнорировала требование покинуть российские территориальные воды, но, как отметили в ведомстве, после применения «соответствующих средств» вынуждена была покинуть их.

Ранее 12 февраля министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином. Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.