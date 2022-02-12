В Швеции задумались об оказании военной помощи Украине

Шведский парламентарий Арон Эмильссон задумался об оказании военной помощи Украине и обратился с соответствующим вопросом к главе Министерства иностранных дел страны Анн Линде. Об этом сообщает Russia Today.

Парламентарий напомнил, что ранее Линде заявила о действующих в Швеции «очень строгих правилах», касающиеся экспорта оружия. В связи с этим, по ее словам, власти страны не считают актуальным подобные поставки Киеву.

Однако Эмильссон отметил, подобное заявление намекает на то, что действующая нормативно-правовая база якобы не дает возможности Швеции экспортировать на Украину продукцию военного назначения. В то же ряд стран, в том числе Эстония и Великобритания, соблюдающих те же правила, уже осуществили поставки военного назначения Киеву, указал парламентарий.

«Что министр имела в виду, говоря о невозможности экспортировать оружие на Украину из-за действующих правил?», — обратился он к Линде.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил Эстонию за поддержку украинской демократии. В частности, он выразил признательность Таллину за передачу Киеву противотанковых комплексов Javelin.