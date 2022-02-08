Спикер Верховной Рады поблагодарил Эстонию за поразивший его поступок

Украина благодарна Эстонии за поддержку демократии — Таллин помогает Киеву сохранить ее, передавая Вооруженным силам Украины (ВСУ) противотанковые комплексы Javelin. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в ходе брифинга, которые передает телеканал «Рада» в YouTube.

Стефанчука особенно поразило количество противотанковых ракетных комплексов, которые Эстония направила в помощь ВСУ. «Некоторые поступки эстонских коллег поражают. (...) Наши коллеги передали на Украину треть своих "Джавелинов", чтобы поддержать нашу независимость и демократию», — рассказал он.

Спикер несколько раз поблагодарил эстонскую сторону за поддержку и добавил, что Таллин вправе рассчитывать на аналогичную помощь от Киева. Вместе с тем Стефанчук добавил, что он вместе с представителем эстонского парламента Юри Ратасом намерен проработать вопросы усиления интеграции Украины и Евросоюза.

Спикер Рийгикогу (национального парламента Эстонии) прибыл в Киев 8 февраля. В программе визита Ратас также запланировал встретиться с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, представителем ВОЗ на Украине Ярно Хабихтом и представителями инкубатора стартапов Lift99.

Ранее сообщалось, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой разместить нескольких дивизионов противоракетных комплексов под Харьковом. Украина намерена с помощью сил США отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью России, рассказали источники в дипломатическом ведомстве.