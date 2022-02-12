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Евросоюз и США передумали отключать Россию от SWIFT

Reuters узнало об отказе США и ЕС отключать Россию от SWIFT в случае вторжения на Украину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россию не будут отключать от международной межбанковской системы SWIFT в случае «вторжения» на Украину. Об этом стало известно агентству Reuters.

Как рассказали изданию официальные лица США и Евросоюза, данную меру перестали рассматривать в качестве ответа России после получения возражений со стороны европейских государств. Вместо этого санкции в случае атаки на Украину введут против крупных российских банков и некоторых олигархов.

Предполагается, что данные ограничения «действительно ударят по России». В то же время собеседники агентства уточнили, что ограничения будут сопровождаться определенными исключениями с целью снизить ущерб для американских и европейских компаний.

По словам американских чиновников, ранее на этой неделе прошли переговоры с официальными лицами из Германии, Франции и Великобритании, в ходе которых был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций против Москвы в случае атаки на Киев.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что планируемые США санкции против России затронут государственные банки, экспорт высоких технологий и операции с суверенным долгом.

Ксения Назарова
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