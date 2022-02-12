Врач рассказал о роли телемедицины в борьбе с COVID-19

Благодаря телемедицинскому центру, а также телемедицинским отделениям в поликлиниках, несмотря на рост обращений, который наблюдался ранее, и количество заболевших в Москве, всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-терапевт, директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный.

По его словам, для пациентов это более комфортный способ получения медицинской помощи, так как они могут проконсультироваться с врачом в домашних условиях. «С психологической точки зрения, пациенты чувствуют, что они не брошены, что они могут обратиться за консультацией к врачу телемедицины и получить ответы на свои вопросы», — отметил Безымянный.

Кроме того, телемедицина предоставляет возможность отслеживать качество оказания медицинской помощи, а врачам — осуществлять наблюдение за пациентами в динамике. «За счет этого у пациента могут выявлять малейшие ухудшения и корректировать лечение или направить бригаду скорой медицинской помощи», — рассказал медик. В Москве такая опция бесплатно доступна пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или ОРВИ. Логин и пароль для доступа в специальное приложение приходят по СМС после установления диагноза.

В Москве телемедицинские технологии применяются с самого начала пандемии. Начиная с первой волны COVID-19 телемедицинский телемедицины Департамента здравоохранения Москвы провел уже более миллиона консультаций для пациентов с кооронавирусом, поделился Безымянный. Они были оказаны пациентам с легкой, средней и тяжелой формой, пациентам с пневмониями: тем, которых можно было лечить после КТ-центра на дому без факторов риска, а также тем, которые отказались от госпитализации.

Также благодаря телемедицине осуществлялось наблюдение за участниками исследования вакцины «Спутник V» во время первой и второй волны COVID-19, рассказал врач. По его словам, телемедицинский центр активно развивается, так, сейчас открыт отдельный пульт по ведению беременных, проходящих лечение на дому.

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