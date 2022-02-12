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Тимошенко назвала причину эскалации у границ Украины

Экс-премьер Украины Тимошенко заявила о принуждении Киева к выполнению Минских соглашений
Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: РИА Новости

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко назвала причину эскалации у границ Украины. По ее мнению, это связано с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений, заявила она в эфире телеканала «Украина», передает РИА Новости.

Сославшись на мнение военных экспертов, с которыми экс-премьер, по ее словам, встретилась в последнее время, полномасштабная война против Украины на данный момент маловероятна. На это указывает недостаточное количество российских военных и техники возле границ, боеспособность украинской армии, а также мобилизация международного сообщества. Еще одним аргументом она назвала отсутствие в истории случаев, когда перед наступлением об этом говорят несколько месяцев.

Это говорит о том, что у эскалации есть другая цель, добавила она. «Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми», — пояснила Тимошенко.

Ранее политик заявила, что Украину всеми силами пытаются сподвигнуть к деэскалации в Донбассе с помощью выполнения Минских соглашений, однако их реализация на практике сравнима лишь с государственной изменой. Она призвала действующее украинское руководство «даже не думать» соблюдать условие договора, назвав его позорным для страны.

Марина Совина
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