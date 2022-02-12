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Ирландский журналист назвал нелепым внешний вид Трасс во время визита в Москву

Журналист высмеял вид главы МИД Великобритании Трасс в Москве, одетой в шапку и шубу
Лиз Трасс и Дебора Броннерт

Лиз Трасс и Дебора Броннерт. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Ирландский журналист Брайан Макдональд назвал нелепым внешний вид главы МИД Великобритании Лиз Трасс во время визита в Москву. Об этом он написал в своем Twitter.

Макдональд опубликовал фотографию Трасс, на которой она одета в меховую шапку и шубу, и высмеял ее внешний вид. Он указал, что в этот день в Москве было плюс 2 градуса, что теплее, чем вечером в Лондоне. По его словам, жители российской столицы одеваются так при более низких температурах — от минус 14 градусов. «Местные смеются над ней», — констатировал журналист.

Для большего контраста Макдональд предложил сравнить одежду Трасс с внешним видом посла Британии в России Деборы Броннерт. «Это выглядит еще более нелепо», — заключил он.

Лиз Трасс посетила Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, 10 февраля.

Марина Совина
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